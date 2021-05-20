В Рособрнадзоре не ждут улучшения результатов Единого государственного экзамена в сравнении с прошлым годом

Глава ведомства Анзор Музаев дал пессимистический прогноз в ходе горячей линии, отвечая на вопросы школьников и их родителей. Он полагает, что в этом году выпускники сдадут ЕГЭ не лучше, чем в прошлом и попросил обратить на это внимание учителей. Музаев напомнил, что два соискателя прошли испытание на 400 баллов, 26 на – 300 и 533 – на двести, то есть показали результат на уровне прошлых лет. Что же касается порядка, который был установлен в разгар пандемии, то он остается в силе.

Сдавать ЕГЭ по математике и русскому языку будут все, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. Остальным достаточно будет пройти государственный выпускной экзамен, чтобы получить аттестат, однако, в будущем году ЕГЭ по двум основным предметам снова станут обязательными для всех, но это произойдет только если позволит ситуация с коронавирусом.

Устную часть экзамена по русскому языку в 2022 году вводить тоже не планируется.