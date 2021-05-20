ЕС официально рекомендовал членам Союза разрешить въезд иностранцам, привитым от коронавируса

Однако, о прошедших вакцинацию российскими препаратами речи не идёт.

Если государства-члены ЕС позволят вакцинированным не проходить тестирование на коронавирус или не соблюдать по приезду карантин, то эти страны в принципе, должны снять такие ограничения для приезжающих, при условии, что эти люди были привиты препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения. Об этом говорится в опубликованных сегодня рекомендациях Евросоюза.

Получается, что въезд могут разрешить тем, кто привит, или одной из ранее зарегистрированных западных вакцин, это AstraZeneca, Pfizer, Jannsen и Moderna, или китайской «Синофарм», недавно одобренной ВОЗ. Ни один из российских препаратов на сегодняшний день в этот список не входит.

Когда их могут туда внести – пока не ясно. Еще в середине апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил в интервью агентству РИА «Новости», что переговоры об одобрении в ВОЗ вакцины «Спутник» идут. Тем не менее, о каких-либо результатах пока не известно.

Ранее Евросоюз составил список из восьми стран, въезд из которых разрешён. Среди них, например, Австралия, Сингапур, Китай и Израиль.