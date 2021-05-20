Президент России Владимир Путин сказал, что Москва не оставит без ответа попытки исказить правду о Второй мировой войне. Он напомнил, что в этом году исполняется 80 лет с начала войны, которая унесла многие миллионы жизней. Путин призвал продолжать рассекречивать архивы и призвал дипмиссии России за рубежом заботиться о защите мемориалов советским воинам.