Два высокопоставленных чиновника министерства промышленности и торговли задержаны в Москве

Это замглавы департамента развития фармацевтической промышленности Ольга Покидышева и бывшая глава этого же департамента Ольга Копотилова, — сообщили ТАСС в Басманном суде, куда поступило ходатайство об их аресте. Сотрудниц Минпромторга обвиняют в крупном мошенничестве.