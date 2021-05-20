Мероприятия к 100-летнему юбилею со дня рождения академика Сахарова пройдут 21 мая в Москве

Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор Сахаровского центра* Сергей Лукашевский.

«Завтра с 12.00 в галерее «ГРАУНД Солянка» начинает работать для посетителей выставка «Андрей Сахаров. Новый век». Это серия иммерсивных инсталляций, которые за 10 этапов позволят пройти по основным точкам жизни Сахарова», — рассказал он.

В середине дня в офисе партии «Яблоко» откроется выставка, которую Сахаровский центр подготовил для Чистопрудного бульвара, и которая не была согласована московским правительством. С 22 мая она будет доступна для всех посетителей.

Кроме того, по словам Лукашевского, вечером 21 мая состоятся два концерта. «Один в Доме музыки, организованный РАН, и второй — в Сахаровском центре. Но из-за эпидемиологических ограничений к последнему можно присоединиться только онлайн», — заключил он.