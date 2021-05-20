Производители и продавцы продовольствия, как сообщает газета «Коммерсантъ» смогли заработать из-за пандемии

Самый заметный рост прибыли зафиксировали у бизнеса, связанного с растительным маслом и сахаром.

Из анализа открытой отчётности крупнейших компаний сельхозперерабатывающей и пищевой промышленности следует, что за 2020 год относительно предыдущего доходы от реализации товаров выросли на 11%, а прибыль от продаж — на 20%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Российского экономического университета имени Плеханова. Там считают, что рентабельность активов производителей продуктов питания почти в два раза превысила среднероссийское значение рентабельности активов в промышленности.

По этим данным сверхвысокую маржинальность обрел сахар, рентабельность его продаж выросла с минус 30% сразу до 15, и растительное масло, чистая прибыль компаний, которые его производят, впервые увеличилась за год сразу на 196%. Всего, по оценке РЭУ, агрокомпании заработали не менее 11-ти миллиардов рублей дополнительной чистой прибыли. Названия предприятий, о которых идёт речь, в исследовании не указаны.

Газета отмечает, что, учитывая эти данные, становится понятно, почему правительство обвинило некоторых участников рынка в жадности. Ранее именно ей премьер-министр Михаил Мишустин объяснял рост цен на некоторые продукты.

Еще зимой о подорожании цен на продукты говорил и Владимир Путин. Он отмечал, что это связано с повышением мировой инфляции. В частности, с тем, что «многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми».