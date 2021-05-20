В Санкт-Петербурге старшеклассник попытался пройти в школу с пистолетом в кобуре

Его задержали сотрудники Росгвардии. Семнадцатилетний школьник пришёл в школу в костюме, который собрал из экипировки для страйкбола по образцу персонажа компьютерной игры-стрелялки. Одним из элементов образа была кобура, в которой находился пистолет.

Ученик объяснил, что необычная одежда нужна для театральной постановки, однако охранник школы не пустил его в школу. По сообщению РИА «Новости» у входа завязалась драка. В результате парня задержали сотрудники Росгвардии, которые приехали на вызов. Они изъяли у молодого человека оружие и отправили на экспертизу. Пистолет предположительно называют сигнальным.

По данным портала «Фонтанка.ру», ранее на своей странице в соцсетях юноша публиковал фотографии со страйкбольным оружием, под одним из таких изображений он оставил подпись «я у мамы снайперист».

В администрации Красногвардейского района журналистам сообщили, что школа положительно характеризовала ученика, а его семья не попадала в поле зрения социальных служб.

К подобным инцидентам сейчас привлечено особое внимание из-за событий в Казани, где бывший ученик устроил стрельбу в гимназии.