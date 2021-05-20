Путин подписал указ об эвакуации из сектора Газа граждан России и СНГ, которые изъявят такое желание

В опубликованном на официальном портале правовой информации документе необходимость такой меры прямо увязана с резким ухудшением обстановки в Газе. Формат и сроки эвакуации должны согласовать МЧС и МИД совместно со Службой внешней разведки. По данным российского посольства, в списках на выезд уже около 400 человек, маршруты их вывоза прорабатываются.

С начала прошлой недели радикалы из группировки ХАМАС в секторе Газа и Израиль обмениваются ракетными ударами (их уже нанесено более 3000). Поводом к эскалации стало выселение нескольких арабских семей из домов в Восточном Иерусалиме по решению израильского суда — и последовавшие беспорядки среди мусульманской молодежи, которые жестко разогнала израильская полиция.

Сирены воздушной тревоги ежедневно звучат в Иерусалиме, Тель-Авиве, Ашдоде, Ашкелоне, Беэр-Шеве и других городах южной половины страны; под ударом международные порты и аэропорты. В Газе после обстрелов израильских ВВС обрушились несколько высотных жилых и офисных зданий. Евросоюз, США и Россия призывают конфликтующие стороны к переговорам, но тщетно.

Текущее обострение палестино-израильского конфликта по размаху стало самым тяжелым как минимум с 2014-го — число погибших уже перевалило за две с половиной сотни, раненых — в разы больше; многие среди них — дети.