Руководитель депздрава Москвы Алексей Хрипун признал, что темпы вакцинации в городе не те, на которые рассчитывали

В интервью «Интерфаксу» он сказал, что каждый день прививку делают около 10 тысяч человек.

На этом фоне глава Минздрава Михаил Мурашко призвал врачей и представителей СМИ максимально участвовать в пропаганде вакцинации против коронавируса.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что вакцинация от ковида в России войдет в национальный календарь прививок.

Премьер также отметил, что производителям вакцины будет предоставлено право на заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость начиная с января текущего года, что поможет сократить срок его возврата с двух месяцев до 12 дней.