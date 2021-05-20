Президент Всероссийской полицейской ассоциации считает несостоятельной идею о замене трудовых мигрантов заключенными

Об этом Юрий Жданов сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Во-первых, мигранты трудятся в частном бизнесе, и не факт, что владельцы частного бизнеса захотят связываться с проблемным контингентом. Второе: принудительные работы можно использовать в государственном и муниципальном секторе. Во-вторых, неясно, на кого должна лечь ответственность и расходы на наблюдение за заключенными и их охрану. В-третьих, есть риск, что продукция будет признана произведенной с использованием подневольного труда, а это проблема на внешнем рынке. На сегодняшний день санкций и так хватает», — отметил Жданов.

Кром того, эксперт обратил внимание, что «задача исправительной системы — это либо изоляция от общества, либо перевоспитание». «А в этом случае появляется соблазн заткнуть дырки в нехватке рабочей силы. Это цель другая», — пояснил Жданов.

В-пятых, эксперт напомнил, что российские власти стремятся к тому, чтобы заключенных было меньше. «Сейчас их 520 тысяч. По факту их еще меньше. Какое-то количество людей находится в предварительном заключении, плюс опасные преступники, которых никуда нельзя выпускать. И ФСИН не случайно называет возможное количество — 180 тысяч использования для этих целей. А мигрантов нам надо несколько миллионов. Так вот 180 тысяч наших граждан, может, оказывается, и не сидеть. Оказывается, что необязательно их закрывать от общества. Эта тема глубокого отдельного разговора», — подчеркнул Жданов.

Он также добавил, что заключенным «надо дать возможность исправиться таким образом, но сделать это продуманно». «Я за ослабление режима для тех, кто случайно попал в исправительные учреждения. Но все это нужно делать без спешки и используя международный опыт», — заключил Жданов.