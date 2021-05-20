Министр иностранных дел России доложил Путину о своей беседе с госсекретарем США

Сергей Лавров незамедлительно сообщает Владимиру Путину о своих контактах — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Этот случай не был исключением.

Главы внешнеполитических ведомств встретились в кулуарах заседания Арктического совета, в котором Россия сейчас председательствует. Они разговаривали больше чем планировалось — около двух часов и успели охватить большой круг тем. Энтони Блинкен озвучил основные.

Его визави Сергей Лавров сделал акцент на отношениях между странами и прибег к терминологии ликвидации последствий техногенной катастрофы.

По словам Блинкена, Соединенные штаты ждут от России стабильных и предсказуемых шагов, а все, что делается в отношении нашей страны не имеет цели усилить эскалацию. Это всего лишь защита собственных интересов.

Кроме того, Госсекретарь США призвал Москву освободить двух американских граждан — Пола Уилана осужденного на 16 лет за шпионаж и Тревора Рида, получившего 9 лет за драку с полицейскими.