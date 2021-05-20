Директор ФСИН предлагает активнее привлекать заключенных к работам, на которых сейчас заняты трудовые мигранты

Речь идет о тех заключённых, которым назначены принудительные работы.

Руководитель ФСИН Александр Калашников, выступавший на совете уполномоченных по правам человека в Красноярске, утверждает: трудом заключенных можно восполнить нехватку мигрантов. В частности, директор службы упомянул золотые прииски в Магаданской области, где, по его словам, власти вынуждены организовывать для рабочих из Средней Азии чартерные рейсы.

Калашников настаивает: вместо этого можно построить общежития, где осужденные будут жить, в том числе, с семьями, а также получать достойную, по его словам, зарплату. Одним из вариантов применения труда заключенных он назвал также восстановление лесов Сибири. Тем самым, как утверждается, решится проблема нехватки рабочих сил, а также проблема социализации.

При этом директор ФСИН уверяет: никакого отношения к ГУЛАГу — исправительным лагерям эпохи Иосифа Сталина — инициатива не имеет отношения.

Всего в России, по данным, озвученным также сегодня Калашниковым, почти 500 тысяч заключенных, из которых чуть менее 200 тысяч могут претендовать на принудительные работы. При этом еще в 2010 году в России было 860 тысяч осужденных, содержавшихся в колониях.

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев, как передает агентство «Интерфакс», поддержал предложение ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными.

Российские власти признают, что в стране дефицит рабочих мигрантов. Президент Владимир Путин говорил об этом на недавней встрече в Кремле с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В Кремле уточнили, что рабочих рук не хватает прежде всего в строительстве и сельском хозяйстве. Вице-премьер Марат Хуснуллин оценивает дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в полтора-два миллиона человек.

Правозащитница Светлана Ганнушкина называет опасным предложение ФСИН заменить трудовых мигрантов заключенными. По мнению Ганнушкиной, эта идея давно себя изжила. Об этом председатель комитета «Гражданское содействие» сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Совершенно очевидно, что это нецелесообразно, хотя так же очевидно, что это возможно, потому что это было в сталинские времена. Эта система приводит к тому, что под стражу заключают тех, кто нужен для строительства и для работы. В любом случае рабский труд невыгоден даже самим рабовладельцам. Возвращаться к нему абсолютно нерационально. Кроме того, нельзя заставлять людей насильно работать. Известно, к чему это приводит. Мы уже с ГУЛАГом прожили достаточно много времени, чтобы понять, что этого делать нельзя», — подчеркнула Ганнушкина.

Ганнушкина считает, что если сами заключенные изъявляют желание работать, им необходимо предоставить такую возможность.

Если говорить об организации труда для желающих трудиться осужденных, то это «вещь разумная и правильная». «Но это ни в коем случае не заменит труд мигрантов», — заключила правозащитница.

Против предложения ФСИН и глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов. По его словам, трудовые мигранты — достаточно квалифицированные работники в отличие от заключенных. Как выразился Коженов, одни люди хотят работать и хотят за это денег, а другие не хотят, и деньги им не нужны, — сообщает «Коммерсантъ».