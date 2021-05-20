Правозащитница Ганнушкина считает, что идея о замене трудовых мигрантов заключенными себя изжила и может быть опасна

Об этом председатель комитета «Гражданское содействие» сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Совершенно очевидно, что это нецелесообразно, хотя так же очевидно, что это возможно, потому что это было в сталинские времена. Эта система приводит к тому, что под стражу заключают тех, кто нужен для строительства и для работы. В любом случае рабский труд невыгоден даже самим рабовладельцам. Возвращаться к нему абсолютно нерационально. Кроме того, нельзя заставлять людей насильно работать. Известно, к чему это приводит. Мы уже с ГУЛАГом прожили достаточно много времени, чтобы понять, что этого делать нельзя», — подчеркнула Ганнушкина.

При этом она отметила, что если говорить об организации труда для желающих трудиться осужденных, то это «вещь разумная и правильная». «Но это ни в коем случае не заменит труд мигрантов», — заключила правозащитница.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил активнее привлекать заключенных к работам, на которых сейчас заняты трудовые мигранты.