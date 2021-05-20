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13:34, 20 мая 2021

Правительство намерено выделить дополнительно 26 миллиардов рублей на вакцинацию населения от коронавируса

Как сообщил премьер Михаил Мишустин, граждан России нужно продолжать прививать до достижения коллективного иммунитета.

Вакцинация от коронавируса войдет в национальный календарь прививок.


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