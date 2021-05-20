Посол Израиля в России называет невозможными переговоры с палестинскими радикалами до полного прекращения обстрелов

Об этом Александр Бен Цви заявил в интервью телеканалу РБК.

Между тем, некоторые западные СМИ сообщают, что власти Египта достигли прогресса в переговорах с ХАМАС и режим прекращения огня может вступить в силу сегодня вечером или завтра утром.