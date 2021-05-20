Екатерининский корпус Петергофа сегодня откроют для посетителей после масштабной реставрации

К этой дате в помещения вернули обстановку и коллекции, которые на время работ вывозили в подмосковное Царицыно.

Специалисты уже расставили в залах Екатерининского корпуса мебель из тополя, карельской березы и красного дерева, собрание предметов из бронзы, а также фарфоровую и хрустальную посуду. Реставрация, ради которой коллекции покинули эти залы, стала первой с послевоенного времени.

Главной проблемой, которую решили сотрудники, стала протекающая гидроизоляция. Вместе с устройством «глиняного замка» по периметру дворца реставраторы по сохранившемуся образцу воссоздали историческую булыжную выстилку в подвале.

Специалисты отреставрировали монументальную живопись и лепку, изразцовые печи и камины, а в одном из парадных интерьеров обнаружили фрагмент оригинальной росписи начала XIX века, которую считали утраченной в годы Великой Отечественной войны, сообщает агентство ТАСС.

Во всех залах полностью заменили паркет. При этом применили исторические породы дерева — мореный дуб и тик.

Екатерининский корпус построил архитектор Франческо Бартоломео Растрелли для императрицы Елизаветы Петровны в середине XVIII века.