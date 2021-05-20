Мосгордума приняла закон, предполагающий онлайн-сбор подписей на довыборах в столичный парламент

За него проголосовали 27 депутатов из 43, при этом некоторые фракции выступили против проекта.

Принятые изменения в столичное законодательство позволяют кандидату на выборах в Мосгордуму собирать до половины необходимых для регистрации подписей через портал «Госуслуги». Эта норма принята в преддверие дополнительных выборов в столичный парламент, которые пройдут в двух избирательных округах. Они намечены на 19 сентября этого года — в Единый день голосования.

С инициативой позволить кандидатам собирать, в том числе, и электронные подписи ранее в парламент обращался глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

При этом фракции КПРФ и «Яблоко» выступили против законопроекта — хотя против самой нормы о новом формате сбора подписей некоторые депутаты не возражали, они выступали против электронного голосования на ближайших выборах. Эксперимент по его проведению был также поддержан Мосгордумой.

Перед предыдущими выборами в Мосгордуму, которые состоялись осенью 2019 года, Мосгоризбирком отказал в регистрации большинству независимых кандидатов, ссылаясь на обнаруженный брак в собранных подписях. При этом сами политики утверждали, что такое решение незаконно.