Мосгордума объявила перерыв в своей работе с 24 мая по 19 сентября с сохранением заработной платы

За это решение проголосовали представители «Единой России» и провластной фракции «Моя Москва». 16 депутатов от оппозиции были против.

По словам вице-спикера Степана Орлова, из-за пандемии были отменены многие мероприятия в избирательных округах и теперь есть возможность их провести.

В то же время депутат от КПРФ Евгений Ступин сомневается в том, что депутаты от «Единой России» защищают интересы избирателей.

Между тем, в Мосгордуме зарплату получают не все депутаты, а только спикер, его замы и председатели комиссий.