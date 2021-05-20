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11:38, 20 мая 2021

Журнал «Домашний очаг» поместил на обложку июньского номера Маргариту Грачеву, которой муж отрубил кисти рук

Фото обложки опубликовала в Instagram главный редактор издания Наталья Родикова.

Новый номер посвящен проблеме домашнего насилия.


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