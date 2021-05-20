Министерство просвещения не планирует переносить начало учебного года в России из-за единого дня голосования

В этом журналистов заверил по итогам переговоров с Центризбиркомом министр просвещения Сергей Кравцов.

Пресс-служба ЦИКа объявила, что они с Минпросвещения подписали соглашение, по которому подготовка к Единому дню голосования будет выстроена так, что учебный и избирательный процесс полностью разведут. Правда, без корректировки расписания занятий все же не обойдется, но чиновники уверены, что это никак не повлияет ни на объем часов, ни на качество учебы.

Особое внимание обещают уделять соблюдению санитарных мер и рекомендаций Роспотребнадзора, как до, так и после проведения выборов: дезинфекции помещений, проветриванию, влажной уборке и другим.

Выборы в Госдуму пройдут в воскресенье, 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В том числе прямые выборы глав девяти субъектов федерации и 39-ти региональных парламентов.

В школах по всей стране будут открыты около 50 тысяч избирательных участков.