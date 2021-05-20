Координатор «Правозащиты Открытки»: Минюст признал «Медузу» иноагентом после обращения бывшего члена ОНК Москвы Ионова

Министерство юстиции внесло издание «Медуза» в реестр иностранных агентов из-за обращения экс-члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова.

«Самостоятельной формулировки у Минюста нет. Они ссылаются на данные Роскомнадзора, которому, в свою очередь, прислали донос. Донос прислал экс-член ОНК Москвы, который был в прошлом составе. Он очень постарался. Примерно 20 страниц, около 47 ссылок на различные материалы: по большей части, на интервью, например, со Львом Пономаревым, с Дарьей Апахончич, которые признаны физическими лицами-иностранными агентами. Некоторые ссылки сопровождаются его личным комментарием, в чем он видит крамольность этих материалов. Собственно, из этого и состоит все обоснование в признании «Медузы» иностранным агентом. Больше Министерство юстиции не представило ничего вменяемого», — рассказала Буракова.

По ее словам, эти данные могут помочь в оспаривании решения ведомства. «Мы видим все шансы на отмену решения, потому что, на наш взгляд, оно принято совершенно незаконно и необоснованно», — заключила Буракова.

Сегодня в Замоскворецком суде состоялась беседа по иску «Медузы», которая оспаривает решение о включении в реестр.