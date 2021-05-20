Пользователи крупных криптовалютных бирж сообщают о сбоях из-за резкого обвала курса биткоина

Вчера биткоин подешевел до $30 тысяч на фоне новостей о запрете на криптовалютный бизнес в Китае.

Сейчас работа бирж восстановлена. Главная криптовалюта за ночь отыграла позиции и торгуется на уровне $39 тысяч.