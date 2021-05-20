Жданов: Дело против Навального о мошенничестве направлено на то, чтобы продлить ему срок содержания под стражей

Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» его соратник Иван Жданов.

«Это достаточно абсурдно. До этого 2 года они расследовали дело о легализации преступных средств и всем доказывали, что мы якобы легализовали через ФБК* денежные средства. То есть где-то их незаконно получили, а потом легализовывали. А теперь 159 статья — это обратное, то есть, оказывается, мы их украли. Это является очевидным бредом, потому что мы ежегодно отчитываемся в Минюст о каждой копейке. Но то, что они пустили это дело в ход — достаточно серьезная угроза. Прежде всего, это дело направлено против сидящего Навального, которому в их логике надо как-то продлить срок содержания», — пояснил Жданов.

Ранее сообщалось, что сотрудников Фонда борьбы с коррупцией* массово вызвали на допросы в Следственный комитет по делу о мошенничестве, возбужденном против политика Алексея Навального.

«Это статья 159 Уголовного кодекса. Был в декабре пресс-релиз о том, что Навальный и иные лица украли все донаты или примерно в этом духе. И по этой статье 4 месяца не происходило ничего. Сейчас вдруг неожиданно, вот позавчера, что-то произошло, и резко всем начали даже не рассылать, а приезжают сотрудники полиции и вручают повестку на допрос. Часто даже люди, например, журналист Илья Рождественский — он получил один раз в 2015 году от Фонда борьбы с коррупцией разовый гонорар в 12 тысяч рублей. Они, видимо, посмотрели всех-всех-всех, кому ФБК переводил хоть одну копейку и, видимо, теперь будут их вызывать на допрос», — заключил Жданов.

В конце декабря 2020 года СК возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, политик собрал 588 млн рублей пожертвований от своих сторонников для ФБК и ряда других организаций и, «действуя совместно с иными лицами», потратил более 356 млн из них на личные цели, в том числе на оплату покупок и отдыха за границей.

Между тем журналисты BBC выяснили, что с 2015 года входящие в ФБК организации получили по меньшей мере 650,5 млн рублей, тогда как общие расходы этих же организаций составили более 600 млн рублей.