Жданов: Приобщенные к делу о признании ФБК* экстремисткой организацией тома содержат только распечатки с сайтов

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор ФБК Иван Жданов.

«То, что они донесли еще 6 томов — сначала я подумал, что, может быть, там будет какая-то суть. Но как только мы открыли эти 6 томов, без преувеличения — там просто распечатки интернет-страниц. Вот распечатки нашего сайта, распечатки сайта штабов Навального, распечатки с соцсетей (Facebook, Twitter). И, естественно, каждая распечатка занимает большой объем», — рассказал он.

Жданов выразил недоумение по этому поводу. «Зачем они это принесли? Что это доказывает? У меня сложилось впечатление, что они сами затягивают процесс», — заключил он.