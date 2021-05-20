Российские бизнесмены предлагают правительству вернуться к идее продовольственных карточек для малообеспеченых граждан

На фоне значительного роста цен на продовольствие и попыток правительства сдержать их, Российский союз промышленников и предпринимателей направил письмо в кабинет министров. В нем предлагаются альтернативы государственному регулированию цен на продукты, к которому кабинету пришлось прибегать в этом году.

В документе, оказавшемся в распоряжении газеты «Ведомости», помимо страхования урожая, закупки продовольствия в Госрезерв и контроля за ценами на горюче-смазочные материалы, предлагается еще раз обсудить возможное введение продовольственных карточек.

Эта мера уже предлагалась Минпромторгом и вызвала серьезные дискуссии после чего ведомство от нее отказалось, сосредоточившись на других вариантах поддержки населения. Тем не менее бизнесмены полагают, что карточки могли бы стимулировать спрос на продукцию российских производителей и ограничить рост цен.

Между тем, в правительстве констатируют, что рост цен на продукты замедлился. В апреле показатель достигал 1,2%.