«Медуза»*: Темпы вакцинации от коронавируса в Москве упали в среднем в 4 раза по сравнению с началом года

Об этом сообщает интернет-издание «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к Министерству здравоохранения. По словам источника, сейчас ежедневно прививаются максимум 3,5 тысячи человек в день.

В то же время департамент здравоохранения Москвы утверждает, что в среднем вакцинируется около 8-10 тысяч человек в сутки. Небольшое снижение зафиксировано во время майских праздников.

В середине мая мэр Сергей Собянин сообщил, что прививку сделали более миллиона москвичей.