США подтвердили, что не позволят достроить «Северный поток-2» и будут использовать для этого все доступные инструменты

Об этом заявляет Госдепартамент. Тем временем в Конгрессе звучат требования ввести новые санкции против компаний, занятых в строительстве трубопровода.

Соединённые Штаты твёрдо настроены против «Северного потока-2», и они продолжат препятствовать завершению этого проекта, поскольку он ставит под угрозу безопасность Европы, Украины, восточного фланга НАТО и стран ЕС. Об этом объявил глава Государственного департамента Энтони Блинкен.

Еще вчера он отмечал, что администрация президента Джо Байдена не намерена вводить санкции против оператора газопровода, а под ограничения попадут только корабли, связанные со строительством, и несколько российских компаний. По словам Блинкена, таким образом Белый дом хочет улучшить отношения с Германией, которые пострадали при предыдущем президенте США Дональде Трампе.

В свою очередь сразу несколько сенаторов конгресса раскритиковали решение Байдена. Они считают, что отказ от санкций в отношении оператора — это явно пророссийский шаг, и он противоречит интересам Вашингтона.

По данным оператора проекта, Nord Stream, «Северный поток» построен на 95%.