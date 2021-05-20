Иван Жданов подтвердил, что состояние здоровья Навального улучшается и проблем с допуском адвокатов сейчас нет

Об этом соратник политика рассказал в эфире «Эха Москвы».

Ранее директор ФСИН Александр Калашников заявил, что Навальный восстановился после голодовки. Кроме того, по словам Калашникова, оппозиционер нормально питается и имеет возможность общаться с семьей. Сейчас у Навального нет специальных взысканий и нарушений, цели унизить и осложнить ему жизнь также нет, настаивает глава службы.

«Я не знаю насчет общения с семьей. Знаю, что состояние его сейчас более-менее нормальное. Действительно идет процесс восстановления. Какие там дополнительные данные у главы ФСИН — никак не могу комментировать, потому что мы получаем не то, чтобы много информации», — сказал Жданов.

Он добавил, что адвокатов к Навальному пускают. «Тут большой пробел был только в выходные дни, когда СИЗО и колонии не работают на прием посетителей, по большей части. А так адвокаты стараются ходить практически каждый день», — заключил Жданов.

Голодовку Навальный объявлял в конце марта: политик требовал допустить к нему гражданских врачей в колонию во Владимирской области. Оппозиционер жаловался на сильные боли в спине и ногах. Адвокаты Навального тогда говорили, что он похудел почти на 20 кг.

В конце апреля политик объявил, что прекращает голодовку, поскольку его обследовал консилиум гражданских врачей. При этом он добавил, что будет продолжать добиваться допуска к нему тех медиков, которых он хочет видеть.