Испания может открыться для туристов из России после 20 мая

Евросоюз пересматривает рекомендацию Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок из стран, не входящих в союз. Изменение предусматривают разрешение иностранным туристам из третьих стран ехать транзитом в Испанию через США или Великобританию.

Об этом заявил министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото. По его словам, цель открытия страны для приезжающих — избавить людей от страхов перед путешествиями и привлечь новых туристов.

Кроме того, Испания продвигает в Евросоюзе инициативу о разрешении въезда туристам без ПЦР-теста на коронавирус и без вакцинации из стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусом. В Москве визовый центр Испании уже возобновил прием документов на оформление шенгенских виз, однако пока авиарейсов между Россией и Испанией нет.

Большинство стран запретили въезд в самом начале пандемии коронавируса — больше года назад.