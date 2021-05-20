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09:08, 20 мая 2021

Генпрокуратура Нью-Йорка возбудила уголовное дело в отношении Дональда Трампа и его компании Trump Organization

Если раньше Трампу и его бизнесу грозили гражданские иски или штрафы, то теперь еще и криминальные обвинения.

«Мы проинформировали Trump Organization о том, что наше расследование больше не носит гражданский характер. Теперь мы активно расследуем компанию в уголовном статусе, вместе с офисом прокурора Манхеттена», заявил пресс-секретарь Генпрокурора.

Прокуратура Манхеттена расследует Трампа и его семейный бизнес на предмет налогового и банковского мошенничества, повесткой были затребованы банковские выписки многолетнего главного бухгалтера Трампа Аллена Вайсенберга. Прокурорам также удалось получить налоговые декларации Трампа за 8 лет — будучи президентом, Трамп отказался публиковать свои налоговые декларации и дошел до Верховного Суда, где дело проиграл.

Сам Трамп назвал уголовное расследование отчаянным поиском преступления.


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