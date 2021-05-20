Мигрантам могут на три месяца продлить срок пребывания в России при отсутствии транспортного сообщения с их странами

Об этом сообщило МВД. По данным ведомства, с марта прошлого года по окончании срока пребывания из России не выехало более полутора миллионов человек, — сообщает «Коммерсантъ».

На этой неделе в подмосковной деревне Путилково мигранты перекрыли дорогу в Единый миграционный центр. Они пытаются получить разрешения на работу.

15-го июня истекает срок так называемой мигрантской амнистии, которая была введена весной из-за коронавируса. 15-го июня всех, у кого не окажется патента, должна оштрафовать и выдворить из России.