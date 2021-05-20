Директор Федеральной службы исполнения наказаний утверждает, что Алексей Навальный восстановился после голодовки

Об этом Александр Калашников сообщил журналистам в Красноярске.

Вес Навального, уверяет директор ФСИН, на данный момент составляет уже 82 кг. Кроме того, по словам Калашникова, оппозиционер нормально питается и имеет возможность общаться с семьей. На этом фоне у Навального нет специальных взысканий и нарушений, цели унизить и осложнить ему жизнь, настаивает глава службы, также нет.

Голодовку Навальный объявлял в конце марта: тогда политик требовал допустить к нему гражданских врачей в колонию во Владимирской области. Оппозиционер жаловался на сильные боли в спине и ногах. Адвокаты Навального тогда говорили, что он похудел почти на 20 кг. В конце апреля политик объявил, что прекращает голодовку, поскольку его обследовал консилиум гражданских врачей. При этом он добавил, что будет продолжать добиваться допуска к нему тех медиков, которых он хочет видеть.

Госдепартамент США сообщил, что на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь Энтони Блинкен поднимал вопрос о судьбе Навального. Американские власти обеспокоены состоянием политика.