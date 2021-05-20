Российские власти в очередной раз перенесли перепись населения

Она должна была пройти еще в прошлом году.

Для того, чтобы законодательно оформить решение чиновников уже в ближайшие Министерство экономического развития внесёт проект постановления правительства о переносе переписи.

Как объявили в Росстате, вместо сентября этого года она должна будет пройти с 1 по 31 октября. Перенесли исследование в том числе и для того, чтобы время его проведения не совпадало с агитационной компанией и голосованием по выборам депутатов Государственной думы.

Всероссийская перепись населения в этом году впервые пройдет в цифровом формате. На этот раз участники смогут самостоятельно заполнить электронный лист на сайте «Госуслуги». В Росстате отметили, что на текущий момент основной комплекс подготовительных работ уже закончен.

Перепись населения пройдет в России уже в третий раз. Предыдущие были в 2010 и 2002 годах.