Власти США введут санкции против российских судов и компаний, связанных со строительством «Северного потока-2». При этом, как следует из копии доклада Госдепа Конгрессу, администрация Байдена отказалась вводить ограничения против оператора трубопровода и его исполнительного директора Маттиаса Варнига — по интересам национальной безопасности.