Орбиту Международной космической станции сегодня скорректируют.

Высоту орбиты увеличат на 350 метров. Манёвр проведут при помощи пристыкованного к МКС грузового корабля Прогресс. Двигатели аппарата после восьми вечера по Москве будут включены на 3 минуты. После завершения операции максимальная высота орбиты составит 438 километров, минимальная 418, уточнили в Роскосмосе. Коррекция нужна для того, чтобы создать баллистические условия перед запуском очередного пилотируемого корабля Союз. Он намечен на октябрь. На станцию на корабле должна прибыть и съемочная группа из двух человек. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе под рабочим названием «Вызов», сообщает агентство Интерфакс. Коррекцию орбиты станции проводят регулярно: это делают перед прибытием грузовых и пилотируемых кораблей, а также из-за космического мусора.

В последний раз высоту орбиты корректировали в начале апреля. Это сделали перед прилётом нового экипажа МКС.