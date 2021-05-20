Предварительное заседание по иску «Медузы» о признании СМИ-иноагентом пройдёт сегодня в Замоскворецком суде Москвы

Предварительное заседание по иску интернет-издания «Медуза» о признании СМИ-иноагентом пройдёт сегодня в Замоскворецком суде Москвы.

Главный редактор Иван Колпаков в эфире телеканала «Дождь» сказал, что после потери рекламодателей издание было вынуждено резко снизить расходы.

«Медуза» обратилась к читателям с просьбой о помощи и предложением оформить платеж в пользу издания.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что российские власти никак не дискриминируют «Медузу», несмотря на такое решение властей. Об этом она сообщила в интервью YouTube-каналу Sputnik.

Мария Захарова отметила, что во многих западных странах действует запрет на общение чиновников с российскими СМИ, а люди подвергаются травле за сотрудничество с ними.