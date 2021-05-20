Правительство Японии из-за коронавируса намерено сократить общую численность иностранных делегаций на Олимпиаде

Правительство Японии из-за коронавируса намерено сократить общую численность иностранных делегаций на токийской Олимпиаде и Паралимиаде более чем вдвое по сравнению с первоначальными планами. По сведениям агентства Киодо, она не превысит 78 тыс. человек без учета спортсменов. В прошлом году до решения о переносе Игр предполагалось, что на них приедут иностранные делегации численностью примерно 180 тыс. человек. Накануне Киодо также сообщило, что правительство Японии намерено запретить зарубежным лидерам и министрам встречаться со спортсменами из своих стран на токийской Олимпиаде.
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