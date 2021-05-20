WSJ: Режим прекращения огня между движением ХАМАС и властями Израиля может вступить в силу уже сегодня

The Wall Street Journal, ссылаясь на американские и зарубежные источники, пишет, что режим прекращения огня между движением ХАМАС и властями Израиля может вступить в силу уже сегодня. Ранее исполнительный секретарь ЦК движения ФАТХ Джибриль Раджуб сообщил, что соглашение о прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем может быть достигнуто в течение 24 часов. В свою очередь портал «Аксиос» со ссылкой на источники в израильском правительстве сообщал, что Израилю для завершения военной операции против палестинских радикалов понадобится еще несколько дней.

Заседание Генассамблеи ООН по вопросу о ситуации на границе Палестины и Израиля пройдёт сегодня. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Соединенные штаты намерены добиваться ослабления этого конфликта.

Энтони Блинкен также отметил, что Израиль должен сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.