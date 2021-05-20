Генеральная Ассамблея ООН проведёт сегодня заседание по ситуации на границе Израиля и Палестины. Президент Палестины Махмуд Аббас ранее обвинил Израиль в проведении этнических чисток в Иерусалиме.

Махмуд Аббас призвал палестинцев забыть про все разногласия и объединиться против Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что операция против палестинских радикалов будет длиться столько, сколько необходимо.

Совбез ООН уже дважды обсуждал ситуацию с Израилем и Палестиной, но эти встречи пока не помогли остановить конфликт. Совбез даже не принял общего заявления по теме.