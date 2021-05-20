Басманный суд Москвы, как ожидается, огласит приговор обвиняемому в серии отравлений на Чистых прудах. Для уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова прокуратура запросила 17 лет колонии.

Десятки эпизодов разбоя, в том числе с применением насилия, кражи с банковских счетов, похищение паспортов и мошенничество с электронными средствами платежа – все это вменяют Сабанову. По версии следствия, от его действий пострадали 30 человек. Согласно материалам дела, он знакомился с пьяными прохожими в районе городских пространств «Яма» и «Горка» на Чистых прудах и угощал их напитками. В них Сабанов подмешивал препараты, после которых, считает гособвинение, жертва теряла сознание, а обвиняемый ее грабил.

По данным адвокатов проекта «Правозащита Открытки», Сабанов частично признал вину, утверждая, что травил и грабил москвичей, «чтобы выжить», поскольку у него не было работы. При этом причинение тяжкого вреда здоровью подсудимый отрицает.

Массовые случаи отравления на Чистых прудах получили широкий резонанс после того, как одной из жертв стала фотограф интернет-издания The Village Людмила Чижова. Тогда сообщалось, что многие из пострадавших впадали в кому.

Сабанова арестовали в июне 2019 года. До этого полиция его уже задерживала, но отпускала под подписку о невыезде. После этого, по данным МВД, Сабанов совершил еще несколько преступлений. На этом фоне начальника отдела МВД по Басманному району Москвы уволили с должности.