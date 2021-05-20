Главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров ушёл с должности. Он возглавлял редакцию чуть более года.

Бывший главный редактор объявил, что выполнил свою задачу на этом посту. Андрей Шмаров сказал в интервью ТАСС, что его привлекли к работе над «Ведомостями», чтобы сделать газету для «акул капитализма». «Она стала той самой экономико-деловой, набрана новая редакция взамен ушедшей старой… Эта редакция благополучно работает… Собственно говоря, коли дело сделано, пора и честь знать» — цитирует агентство бывшего главреда «Ведомостей». О своих планах на будущее он говорить отказался.

Андрей Шмаров возглавлял издание с апреля прошлого года. Его назначили на эту должность после того, как это издание купило акционерное общество «Саппорт». Уже через несколько дней после этого некоторые сотрудники «Ведомостей» стали жаловаться на цензуру, а позже с работы ушли все заместители главного редактора и значительная часть журналистов. В частности, они говорили, что Шмаров запрещал им «плохо писать» про обнуление президентских сроков и ввёл мораторий на любые тексты на основе опросов «Левада-центра», признанного российскими властями иностранным агентом.

Уже сегодня исполняющим обязанности главного редактора станет Ирина Казьмина. Ранее она работала на различных должностях в «Ведомостях», в газете «Коммерсант» и в журнале Forbes.