США могут ввести санкции против российских судов и компаний, связанных с «Северным потоком». Об этом говорится в докладе Госдепартамента конгрессу. В тоже время, администрация США, как и ожидалось, отказалась вводить санкции против компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига – как утверждается, — из национальных интересов.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что это решение связано с намерением Джо Байдена наладить отношения с Германией.

Федор Лукьянов полагает, что отказ от санкций позитивно скажется на вероятном саммите Путина и Байдена, но вряд ли кардинально изменит российско-американские отношения.