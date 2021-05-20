Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Там пояснили, что для этого было организовано шесть специализированных рейсов в страны ближнего зарубежья. По данным МВД 1,6 млн мигрантов не выехали из России после окончания срока ипребывания в стране с марта прошлого года, когда началась эпидемия коронавируса. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек.
За время пандемии около 450 подлежащих депортации мигрантов были вывезены из России.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Там пояснили, что для этого было организовано шесть специализированных рейсов в страны ближнего зарубежья. По данным МВД 1,6 млн мигрантов не выехали из России после окончания срока ипребывания в стране с марта прошлого года, когда началась эпидемия коронавируса. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек.