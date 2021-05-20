За время пандемии около 450 подлежащих депортации мигрантов были вывезены из России.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Там пояснили, что для этого было организовано шесть специализированных рейсов в страны ближнего зарубежья. По данным МВД 1,6 млн мигрантов не выехали из России после окончания срока ипребывания в стране с марта прошлого года, когда началась эпидемия коронавируса. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек.



