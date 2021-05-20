Доклад о причастности России к взрывам во Врбетице 10 дней пролежал у президента Земана без движения.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на чешский журнал Deník N.

По информации журнала, доклад был направлен Земану 7 апреля, в этот же день его получили некоторые члены правительства. Однако во время обращения к гражданам 26 апреля Земан заявил, что ознакомился с документами 17 апреля. В этот день премьер Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер и глава МВД сообщили президенту о планах выслать 18 российских дипломатов. Журнал отмечает, что пять источников в резиденции президента Чехии подтвердили, что Земан действительно не прочел сообщение от Службы безопасности и информации, доставленное ему 7 апреля.