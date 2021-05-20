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05:08, 20 мая 2021

Басманный суд сегодня огласит приговор т.н отравителю с Чистых прудов.

Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов обвиняется в разбойных нападениях, кражах, с банковских счетов, похищениях паспортов и мошенничестве с использованием электронных средств платежа. По версии следствия, Сабанов в районе московских Чистых прудов знакомился с подвыпившими людьми и предлагал им напитки в которые были добавлены сильнодействующие лекарственные препараты. Когда потерпевшие теряли сознание, Сабанов их грабил. Всего от его действий пострадали 30 человек, пятерым из которых был причинен тяжкий вред здоровью. Стоимость похищенного имущества превышает 1 млн рублей. Прокуратура в ходе прений просила приговорить Сабанова к 17 годам колонии. Пресса из-за коронавируса на оглашение приговора допущена не будет.


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