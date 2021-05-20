Израилю потребуется еще несколько дней на завершение военной операции против палестинских радикалов.

Об этом сообщает американский новостной портал «Аксиос» со ссылкой на источники в израильском правительстве. По их данным, глава МИД Израиля Габи Ашкенази проинформировал об этом Госсекретаря США Энтони Блинкена. При этом шеф американской дипломатии подчеркнул, что Вашингтон ожидает скорейшего окончания операции.
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