Израилю потребуется еще несколько дней на завершение военной операции против палестинских радикалов.

Об этом сообщает американский новостной портал «Аксиос» со ссылкой на источники в израильском правительстве. По их данным, глава МИД Израиля Габи Ашкенази проинформировал об этом Госсекретаря США Энтони Блинкена. При этом шеф американской дипломатии подчеркнул, что Вашингтон ожидает скорейшего окончания операции.