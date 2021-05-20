США могут ввести санкции против российских судов и компаний, связанных с «СП-2».

Об этом говорится в докладе Госдепартамента конгрессу. В тоже время, администрация США, как и ожидалось, отказалась вводить санкции против компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига – как утверждается, — из национальных интересов.