Энтони Блинкен выразил Сергею Лаврову обеспокоенность ситуацией на российско-украинской границе.

Как говорится в заявлении представителя госдепа Неда Прайса по итогам встречи дипломатов в Рейкьявике, Блинкен также заявил Лаврову и о глубокой озабоченности состоянием здоровья оппозиционного политика Алексея Навального. В то же время госсекретарь США напомнил о желании Вашингтона достичь «более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой», но подчеркнул, что власти США намерены «решительно защищать американские интересы, когда действия России угрожают США или их союзникам». Кроме того, Блинкен призвал Москву вернуть свободу американцам Полу Уилану, осужденному за шпионаж, и Тревору Риду, отбывающему срок на нападение на полицейских.
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