Палата представителей США поддержала создание независимой комиссии по расследованию захвата Капитолия.

Как отмечают американские СМИ, 35 республиканцев проголосовали за соответствующий законопроект, тем самым продемонстрировав несогласие с руководством Республиканской партии и экс-президентом Дональдом Трампом, который призывал проголосовать «против». Теперь законопроект переходит на утверждение в сенат.