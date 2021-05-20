Предложенная Францией резолюция СБ ООН требует прекращения огня в Израиле и Газе.

В тексте проекта также содержится требование обеспечить свободный гуманитарный доступ на территорию палестинского анклава. Франция в проекте резолюции также призывает «страны — члены ООН поддержать международные усилия по оказанию гуманитарной помощи Газе. Как сообщил ТАСС дипломатический источник, проект может быть вынесен на голосование уже на этой неделе.
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